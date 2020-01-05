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Клуб «Моржи Одессы» открыл купальный сезон-2020

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Клуб «Моржи Одессы» открыл купальный сезон-2020.

Об этом сообщается на страничке клуба в Facebook.

Любители плавать в ледяной воде нарядились в новогодние персонажи и устроили первый в нынешнем году заплыв в районе 8-й станции Большого Фонтана.

Члены клуба приглашают на пляж Ланжерон каждое воскресенье «всех желающих получить новые эмоции, испытать себя, проверить свою силу духа» и искупаться в море.

«Рождественский заплыв исполняет желание, приходи, мы научим тебя не бояться холодной воды», — призывают одесские моржи.
Фото: Facebook

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