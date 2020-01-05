В Китае нашли ещё 200 солдат Терракотовой армии

Археологи в Китае обнаружили под могилой императора Цинь Ши Хуань-ди ещё 200 солдат из Терракотовой армии.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Newsweek.

«Ещё около 200 воинов из Терракотовой армии древнего Китая были обнаружены у могилы императора Цинь Ши Хуань-ди», — говорится в сообщении.

Кроме того, археологи нашли 12 лошадей из глины, останки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты.

Находки были сделаны во время завершающего этапа раскопок в погребальной камере №1 на участке площадью 400 квадратных метров.

По словам руководителя раскопок, Шена Маошена, обнаруженных солдат можно условно поделить на две группы, поскольку одни были с копьями, другие — с луками.

Как известно, так называемая Терракотовая армия была создана около 2200 лет назад для того, чтобы защитить императора в загробной жизни. Армия из восьми тысяч солдат, 500 лошадей и 130 колесниц была закопана в трёх разных комнатах под мавзолеем императора.

Также Xinhua сообщает о том, что в китайской провинции Хунань во время строительства было обнаружено 27 древних захоронений.

“Среди захоронений, обнаруженных на строительстве в регионе Ланшан, четыре были возведены в период династии Синь (222-589 гг), а 23 другие датируются периодом династий Суй и Тан (581-907 гг.)”, — говорится в материале.

По словам экспертов провинциального археологического научно-исследовательского института, среди обнаруженных в захоронениях предметов были фарфор, гончарные, железные и серебряные изделия, “которые дают много материала для изучения культуры и погребальных практик региона”.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года в городе Луксор (Египет) археологи обнаружили саркофаги, в которых были мумии мужчин, женщин и детей, относящиеся к временам правления XXII династии фараонов (945 г. до н.э.—715 г. до н.э.). Ранее не они не вскрывались.