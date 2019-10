Сенсационные находки в Египте: саркофаги, мумии, карта загробного мира

В городе Луксор археологи обнаружили новые находки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что деревянные гробы, в которых обнаружили мужчин, женщин и детей, относятся к временам правления XXII династии фараонов (945 г. до н.э.—715 г. до н.э.) и были собраны и спрятаны из-за боязни быть разграбленными.



Саркофаги были уложены в два яруса на кладбище Аль-Асасиф. Все они находятся в хорошо сохранившемся состоянии, не потеряли цвета и надписи. До сегодняшнего дня они не вскрывались.

