Сенсационные находки в Египте: саркофаги, мумии, карта загробного мира

В городе Луксор археологи обнаружили новые находки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что деревянные гробы, в которых обнаружили мужчин, женщин и детей, относятся к временам правления XXII династии фараонов (945 г. до н.э.—715 г. до н.э.) и были собраны и спрятаны из-за боязни быть разграбленными.



Саркофаги были уложены в два яруса на кладбище Аль-Асасиф. Все они находятся в хорошо сохранившемся состоянии, не потеряли цвета и надписи. До сегодняшнего дня они не вскрывались.



Египетские власти описали открытие как «одно из самых крупных и самых важных» за последние годы.



В одном из саркофагов археологи обнаружили надписи, которые оказались древнейшей копией известной «Книги двух путей» — описания загробного мира и пути усопших по нему.

«Книга двух путей» представляет собой изображения, показывающие путешествие умершего через загробный мир. Вероятно, это произведение было предшественником заупокойных книг Нового царства, в том числе «Книги мёртвых», где тоже описываются маршруты через страну мёртвых.

Министерство древностей Египта также объявило, что археологи обнаружили древнюю «промышленную зону» в Долине Обезьян, что в Западной долине Луксора, которая восходит к 18-ой династии», — говорится в сообщении.

В «промышленной зоне» найдены 30 мастерских, в том числе по очистке золота и окрашиванию керамики.

Также было обнаружено кладбище. Среди предметов, найденных здесь, были остатки лука, чеснока, пальмы, льна и костей животных, а также деревянный держатель, который использовался, чтобы вытащить погребальную мебель на кладбище.

Раскопки в этом районе начались в 2010 году, но после 2011-го прекратились и были возобновлены только в 2017 году.

Ранее Одесса News сообщала о сокровищницах, содержащих восемь известняковых гробниц, которые были найдены вблизи Великих пирамид Гизы в Египте.