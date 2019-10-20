С чего бы в Южном повысился уровень радиации

В городе Южный Одесской области Служба безопасности Украины выявила и устранила потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения. В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины, была проведена безотлагательная проверка места происшествия», — говорится в сообщении.



Отмечается, что совместная комиссия в составе представителей СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления обнаружила в одном из герметичных ангаров предприятия оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз.

По заключению профильных экспертов, возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению. Учитывая близость расположения к предприятию складов с сельхозпродукцией морского торгового порта, существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу.

«Сейчас с соблюдением всех соответствующих норм, опасное оборудование до утилизации передано на ответственное хранение специализированному государственному предприятию. Для подтверждения окончательного устранения потенциальной угрозы на предприятии проведена дополнительная дезактивация», — заверили в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Фото и видео: СБУ