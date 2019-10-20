По ночам в Одессе тестируют самый длинный трамвай в Украине

В Одессе начали испытывать самый длинный трамвай Украины — «Одиссей МАХ».

Об этом со ссылкой на директора КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрия Жемана сообщает Думская.

«Когда наступает ночь, город пустеет и погружается в темноту, на улицы выезжают они — трамваи. Вот такие у нас сегодня были ночные покатушки, с «Одиссей МАХ», — отметил Жеман.

Начать испытания трёхсекционного вагона в Одессе решили с маршрута №18. Обкатка прошла успешно, трамвай вошёл во все кривые и вёл себя послушно.

Также «Одиссей МАХ» ожидают испытания и на других трамвайных маршрутах, после чего он выйдет на линию.

Работать вагон будет, скорее всего, как сообщала Одесса News, в пиковые часы на маршруте №26 (Старосенная площадь – 11-я станция Люстдорфской дороги).

Кстати. «Одиссей МАХ» собирают в вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс». Его длина составляет почти 31 метр, общая пассажировместимость 280 человек, сидячих мест — 62.

Фото: Думская, «Одесса»