Омбудсмен просит у Морского центра спасения информацию об экипаже Bourbon

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к руководству Морского спасательного центра и координации Форт-де-Франс предоставить информацию о стадии поисков украинцев с зхатонувшего судна Bourbon Rhode.

Об этом она отметила в Facebook.

«Обращаюсь к руководству Морского спасательного центра и координации Форт-де-Франс, который осуществляет координацию поисково-спасательной операции с просьбой предоставить информацию о стадии поисков наших граждан», — подчеркнула Денисова.

Она добавила, что уже третью неделю нет информации о поиске пострадавших граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode, попавшего в аварию 26 сентября 2019 года в Атлантическом океане. По её словам, в настоящее время отсутствует актуальная информация о результатах поиска шести граждан Украины, а именно — Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева.

«Призываю продолжать поиски граждан Украины, ведь жизнь и здоровье человека — высшая ценность!», — отметила Денисова.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски шести пропавших граждан Украины — членов экипажа Bourbon Rhode.

Судно Bourbon Rhode, из 14 членов экипажа которого десять — украинцы, в том числе жители одесского региона, затонуло в конце сентября во время шторма в Атлантическом океане. Спасти удалось троих моряков, в том числе двух украинцев.