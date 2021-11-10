Саакашвили избили в тюрьме: Вашингтон возмущён, Киев тоже

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария подтвердила, что работники пенитенциарной системы во время перевода главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаила Саакашвили в медучреждение при учреждении исполнения наказаний №18 в Глдани нанесли ему телесные повреждения.

Об этом в Facebbook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

“По словам омбудсмена Грузии, из-за сопротивления помещению в учреждение Михеила Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключённые в учреждении №18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышны в его камере”, — написала Денисова.

По её словам, действия по принудительному переводу Саакашвили в пенитенциарное медучреждение в Глдани «обострили ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью».

«Действия грузинской власти и пребывание Михеила Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», — заявила украинский омбудсмен.

Она напомнила, что Саакашвили голодает уже 40 дней, а с 6 ноября он отказался от приёма лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медосмотра политика 8 ноября подтвердил критическое состояние его здоровья.

В то же время, по словам Денисовой, медучреждение при исправительной колонии №18 в Глдани не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения, что подтверждает и омбудсмен Грузии.

«Пребывание в данном медицинском учреждении не отвечает требованиям статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключёнными, поэтому требую немедленного помещения Саакашвили в больницу, которая оборудована для оказания экстренных реанимационных мер и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учётом всех рекомендаций консилиума врачей» , – заявила Денисова.

Денисова также подчеркнула, что распространение видеоматериалов о пребывании Саакашвили в тюремной камере без его согласия является незаконным вмешательством в его частную жизнь, что является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.

«Решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михеила Саакашвили должностными лицами Грузии и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации безотлагательно отреагировать на такие действия грузинских властей и потребовать восстановить его права», — заявила Денисова.

Омбудсмен также сообщила, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили отозвал своё предложение о встрече с ней, «учитывая политический контекст заявления МИД Украины в отношении Михеила Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии».

«Ожидаю объяснений Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Грузия в Украине Георгия Закарашвили как официального представителя Республики Грузия по поводу фактов пыток, жестокого обращения и нарушения основополагающих прав и свобод гражданина Украины Михеила Саакашвили грузинскими властями», — заявила украинский омбудсмен.

В Вашингтоне призвали грузинское правительство достойно обращаться с находящимся в тюрьме бывшим президентом страны. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет Грузия Online.

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», — заявил Прайс на брифинге.

Он подчеркнул, что США следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно принять меры, чтобы убедиться, что срочные нужды в контексте физического и ментального здоровья Саакашвили удовлетворены.



Как сообщала Одесса News, Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, где против него возбуждён ряд уголовных дел. На следующий день Саакашвили объявил голодовку. Он называет себя политзаключённым.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается использовать полномочия, которые она имеет, и помиловать Саакашвили.

Саакашвили 8 ноября доставлен в больницу тюрьмы №18 в Глданском районе Тбилиси из тюрьмы в Рустави. В переданном адвокатам письме политик сообщил, что во время перевода его «тащили по земле, таскали за волосы и несколько раз ударили по шее».

МИД Украины призвал перевести Саакашвили в гражданское медучреждение.

10 ноября в Тбилисском городском суде начался процесс над задержанными по делу о нелегальном пересечении границы Грузии Михеилом Саакашвили — Георгием Нариманидзе, Элгуджей Цомая, Зурабом и Шалвой Цоцория. На сегодняшнем процессе в отношении задержанных будет пересмотрена мера пресечения. Прокуратура требует оставить в силе самую суровую меру пресечения в отношении задержанных — заключение под стражу. Сторона защиты подаст ходатайство об освобождении задержанных без меры пресечения. Все четверо обвиняются в сокрытии тяжкого преступления, а Элгуджа Цомая также обвиняется в пособничестве незаконному пересечению границы.

Судебный процесс по уголовному делу Михеила Саакашвили состоится сегодня, в 13:00. Несмотря на требование адвокатов и самого подсудимого о проведении заседания в суде, место процесса до сих пор неизвестно.

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