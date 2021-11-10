«Живая связь»: В Одессе покажут картины десяти художников из Одессы и Киева

10-го ноября в арт-галерее Летнего театра Одесского городского сада откроется выставка живописи, графики и скульптуры “Живая связь”.

Здесь представят свои работы 10 современных художников Одессы и Киева.

В проекте представлены произведения разных школ, стилей и жанров.

Так, пейзажи Екатерины Рудаковой, будто сотканные из цветных нитей, завораживают своей магической притягательностью. Портреты Ольги Котовой передают характер её героев, а композиции Виталия Кузьмина жизнерадостны и образуют лаконичный ансамбль из объектов или персонажей.

Работы Игоря Терехова – мягкие и поэтичные, а Марины Яндоленко часто носят этнический характер. В живописи Светланы Совы воплощено мистическое, философское содержание, а у Александры Руденко фигуры и фон сосуществуют в органичной взаимосвязи, образуя целую историю, наполненную теплом и гармонией.

Мария Матвиенко исследует свойства и фактуру предметов, а Анна Завиленская наполняет художественный мир своих работ символическими и геометрическими предметами.

Клим Степанов в скульптурах прорабатывает мифологические и сказочные сюжеты, а Яна Роздобудько работает с формой, пребывая в поиске выразительных и пластичных скульптурных решений.

Выставку можно увидеть до 30-го ноября.

Вход свободный, при условии соблюдения всех карантинных ограничений.

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