Сборная Украины по футболу в Одессе: готовится к матчу с Болгарией

Сборная Украины прибыла в Одессу на товарищеский матч против Болгарии.
Об этом сообщает XSPORT.
В Одессе национальная команда будет жить в отеле «Бристоль» в ближайшие три дня.
Сегодня, 10 ноября, у национальной команды предыгровой день. В 17:00 состоится официальная пресс-конференция и. о. главного тренера Александра Петракова и предматчевая тренировка. Оба мероприятия пройдут на стадионе «Черноморец».
11 ноября национальные команды Украины и Болгарии сыграют товарищеский матч в Одессе на стадионе «Черноморец».
Утром 12 ноября украинская команда планирует вернуться в Киев, где продолжит подготовку к решающему поединку отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Зенице.
Фото: УАФ
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