«Черноморец» вышел из строя: у 17 футболистов COVID, пятеро — травмированы

В одесском футбольном клубе «Черноморец» 17 игроков заболели коронавирусом.

Ещё пятеро футболистов травмированы, сообщает пресс-служба ФК «Черноморец».

По этой причине стало невозможным проведение очередного матча 15 тура чемпионата Украины среди команд первой лиги — «Черноморца» с «Волынью» (Луцк).

«Администрация Профессиональной футбольной лиги Украины приняла решение перенести матч 15 тура чемпионата Украины среди команд первой лиги «Черноморец» — «Волынь» (Луцк) с 25 ноября на более поздний срок. Такое решение было связано с тем, что 17 футболистов ФК «Черноморец» заболели COVID-19, ещё пятеро — травмированы», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, команда одесского «Черноморца» в настоящее время является лидером чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги.