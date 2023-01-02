Роналду перешёл в футбольный клуб Саудовской Аравии

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Об этом сообщила пресс-служба команды в Twitter, пишет издание Гордон.

Испанская газета Marca сообщала, что срок соглашения между Роналду и «Аль-Насром» – 2,5 года, а сам футболист будет получать €200 млн в год с учётом рекламных контрактов.

Для справки. Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». 17 января 2022 года получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей (сейчас у него 117 голов в 191 матче за сборную). На счету португальца множество других статистических достижений и рекордов.

В июне 2020 года Forbes сообщил, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером – в 2019 году он заработал $105 млн и преодолел барьер в $1 млрд.

27 августа 2021 года он перешёл в «Манчестер Юнайтед», до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб «Ювентус».

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Роналду исключили из первой команды «Манчестер юнайтед».

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