«Черноморец» неудачно начал новый сезон в Украинской Премьер-лиге

23 августа начался новый сезон в Украинской премьер-лиге.

Этого дня болельщики ждали очень долго, — сообщает на своей странице в Facebook ФК «Черноморец».

На столичном стадионе имени Виктора Банникова подопечные Романа Григорчука принимали футбольный клуб «Верес» из города Ровно. Одесским болельщикам эта команда хорошо знакома: в сезоне 20/21 соперники обменялись победами в Первой лиге, синхронно повысились в классе, в сезоне 21/22 ровенчане победили одесситов на их поле, однако на товарищеском турнире в феврале победил уже «Черноморец».

«Соперник у одесситов в первом туре серьёзный, но и команда Романа Григорчука, уверены, сможет подготовить ровенчанам несколько сюрпризов», — сообщалось накануне матча.

Однако, фортуна распорядилась иначе: «моряки» проиграли «Вересу» со счётом 0:1. Дмитрий Клёц стал автором первого гола «Вереса» в сезоне 2022/23. На 22-й минуте матча против «Черноморца» полузащитник ровенчан дальним бильярдным ударом открыл счёт в матче.

Как сообщала Одесса News, следующий матч «Черноморца» пройдёт 28 августа против команды «Металлист 1925».

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