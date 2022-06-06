Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдёт без Украины

5 июня в уэльском городе Кардифф национальная сборная Украины по футболу уступила сборной Уэльса в финале отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Поединок завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев стадиона.

Единственный мяч был забит на 34-й минуте матча нападающим украинской сборной, её капитаном Андреем Ярмоленко. При выполнении соперником штрафного удара Ярмоленко неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота.

Несколько раз украинские футболисты имели возможность сравнять счет, но им это не удалось.

На чемпионат мира отправляется сборная Уэльса, в финальной части турнира они будут играть в одной группе с Англией, Ираном и США.

1 июня в полуфинале отбора украинцы на выезде со счетом 3:1 обыграли Шотландию.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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