102-й день войны на юге страны был напряжённым

Текущая обстановка на юге Украины за прошедшее воскресенье — 102-й день вторжения России — была динамичной и напряжённой.

Так характеризует её Оперативное командование «Юг», представитель которого полковник Владислав Назаров представил очередную сводку в Facebook.

«Противник пытается улучшить своё положение, но не имея успеха, закрепляется на оборонительных рубежах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня по нашим позициям врагом нанесён авиационный удар вертолётами Ка-52. В ответ по вражеским подразделениям нашей авиацией нанесено 3 поражения.

Также при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями из числа боеспособных навсегда вычеркнуты 59 российских военных, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс «ТОР М1», реактивная система залпового огня, самоходная гаубица «Гвоздика», 5 автомашин. В 3-х населённых пунктах Херсонской области уничтожены 3️ полевых склада боеприпасов.

Тем временем, оккупационные власти на Херсонщине отбирают частный бизнес у местных предпринимателей. В частности, захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезённое из Крыма горючее.

В Николаевской области враг продолжает обстрелы населённых пунктов вдоль линии столкновения и в тылу наших подразделений, пытаясь создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.

В Чёрном море корабельная группировка вражеских кораблей в очередной раз переформатируется. Сейчас в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся 1️ надводный корабль и 1 подводная лодка, снаряжённые 12 крылатыми ракетами. Также в готовности к действиям находятся 5️ больших десантных кораблей.

Следовательно, запрет посещения побережья, являющегося пока не местом отдыха, а потенциальным рубежом обороны, предупреждения об опасности купания в море из-за угрозы детонации морских мин, так же важны, как и сигналы воздушной тревоги, и их не стоит игнорировать, ради сохранения собственной жизни, — резюмируется в сообщении ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, 5 июня Одесская область не подвергалась ракетным вражеским обстрелам.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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