Одесса прощается с погибшим в бою подполковником Сергеем Дердугой

Сегодня, 6 июня, состоится церемония прощания с погибшим командиром 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты подполковником Сергеем Дердугой.

Об этом сообщил советник начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Сергей Дердуга героически погиб в Николаевской области, освобождая украинские земли от российских оккупантов.

Сергей Дердуга в сентябре 2014 года был удостоен ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени. А в декабре 2016 года Указом Президента Украины был награждён медалью “Защитнику Отчизны”.

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ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

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Как сообщала Одесса News, в июне в Одесской области прстились с погибшими в боях нашими земляками: в селе Мирное, что под Беляевкой, похоронили 24-летнего Андрея Пастуха, а в Одессе — 22-летнего лейтенанта Виталия Пестрака.

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