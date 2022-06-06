Одесская теннисистка Свитолина уже не первая «ракетка» Украины

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTА), обновлённом 6 июня, лучшей украинской теннисисткой стала уроженка Новой Каховки, проживающая в Киеве, Ангелина Калинина.

Об этом сообщает издание Гордон со ссылкой на wtatennis.com.

25-летняя Калинина улучшила свою позицию на одну строчку и теперь является 35-й в мире. Это лучшая позиция украинки за всю её карьеру.

Одесситка Элина Свитолина, которая до этого была первой «ракеткой» Украины, опустилась на четыре позиции и занимает 37-е место в мировом рейтинге. 15 мая она объявила о своей беременности.

В топ-200 лучших теннисисток мира входят ещё две одесситки — Даяна Ястремская – 80-е место (плюс две позиции за неделю) и Екатерина Байндль (Козлова)– 142-е место (плюс одна позиция).

Даяна Ястремская

Екатерина Козлова

Первой ракеткой мира остаётся Ига Швентек из Польши.

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