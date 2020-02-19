Это был явно не их день: одесские теннисистки зачехлили ракетки после первых игр в ОАЭ

Одесские тенниситки Элина Свитолина и Даяна Ястремская 18 февраля неудачно стартовали на представительном турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 млн 529 тыс 840 долл.

Об этом сообщает XSPORT.

Первая «ракетка» Украины элина Свитолина, занамающая на сегодняшний лень шестую позицию в мировом теннисном рейтинге, уступила американке Дженнифер Брэйди (№52 WTA) — 2:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту.

Элина Свитолина после поражения в этом поединке, в частности, отметила, что не смогла показать даже 10% от того, что может.

«Сейчас трудно сказать, что именно произошло, почему я так сыграла. Я могла бы и лучше сыграть, потому что я люблю выступать в Дубае. Мне нужно было лучше сегодня играть и лучше бороться, но я даже не смогла показать 10% от того, что могу… Я тяжело работаю, но что-то идёт неправильно. Но мы будем продолжать работать ради того момента, когда я буду чувствовать себя лучше и лучше играть”, — отметила Свитолина.

26-я ракетка мира, одесситка Даяна Ястремская также не смогла пробиться во второй круг хардового турнира в Дубае, в первом раунде потерпев обиднейшее поражение от 39-го номера мирового рейтинга россиянки Вероники Кудерметовой со счетом 7:5, 3:6, 6:7 (2).

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время Кудерметова сделала четыре эйса, восемь брейков и допустила пять двойных ошибок. На счету Ястремской три подачи навылет, семь из 13-ти реализованных брейк-поинтов и девять ошибок при вводе мяча в игру.

Счёт личных встреч между теннисистками стал 3:0 в пользу Кудерметовой.

Таким образом, в одиночной сетке турнира в Дубае не осталось ни одной не только одесситки, но и украинки.

На следующей неделе Свитолина выступит в Дохе (Катар).

Как сообщала Одесса News, по обновлённому 17 февраля рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде в топ-100 по-прежнему располагаются три одесситки — Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.