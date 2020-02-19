На трассе Киев-Одесса столкнулись автобус и грузовик, 18 пострадавших

В Николаевской области на 296 км автодороги «Киев-Одесса» столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением «Одесса-Киев» и грузовой автомобиль Volvo, в результате чего пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«19 февраля в 01:35 на пункт связи 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозёрском районе на 296 км автодороги М-05 «Киев-Одесса». Выяснилось, что столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением «Одесса-Киев» (в котором находились 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и 17 человек первого транспортного средства», — говорится в сообщении.



Отмечается, что спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Ещё 16 пассажиров с различными степенями травм, ушибов направлены в Кривоозёрскую центральную районную больницу (15 человек, в том числе пострадавший водитель) и Любашёвскую ЦРБ Одесской области (2 человека).

Сейчас пострадавший водитель находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Утром 8 граждан после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные заведения.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

Одесса News сообщала о масштабном ДТП, которое произошло в январе неподалёку Дачного из-за неблагоприятных погодных условий, когда друг за другом столкнулись 11 транспортных средств — легковых автомобилей, грузовиков и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев».

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области