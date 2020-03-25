В Белгород-Днестровском пожар, погиб хозяин частного дома

24 марта в г. Белгород-Днестровский, на улице Запорожской произошло задымление в жилом доме.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Одесской области.

К месту вызова через 3 минуты прибыло пожарно-спасательное отделение шестнадцатой государственной пожарно-спасательной части, сотрудники которого стали тушить пылавшее домашнее имущество в частном жилом доме.

Пожар охватил площадь в 5 кв.м. Погиб хозяин дома.

К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей.

Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнём при курении.

Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 25 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Арциз, Белгород-Днестровский, Черноморск, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская, Марсельская, Краснослободская.