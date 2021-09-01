В Одесской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Одесской области — чрезвычайный уровень пожарной опасности. В этих условиях даже маленькая искра может привести к большой пожара.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения совершили 19 выездов на возгорания сухой растительности.

Так, в Белгород-Днестровском районе спасатели ликвидируют возгорание на свалке производственного кооператива «Экология» за пределами села Абрикосовое Шабской территориальной общины. Пожар ликвидировали через три часа после приезда к месту очага на площади 300 кв. м.

В Одесском районе, за пределами села Иваново, произошло возгорание стерни в поле, которое распространилось на лесопосадку. Спасатели ликвидировали пожар в 14 часов 30 минут на площади 4 га.

В Измаильском районе, за пределами села Каменка в поле возникло возгорание люцерны — на семена на корню. Подразделения ГСЧС не вызывались. Пожар ликвидирован жителями села путём захлёстывания и частично самозатухания. В результате пожара огнём уничтожена люцерна на площади 15 га.

«Преимущественно, причинами таких пожаров является человеческий фактор», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 25 августа в селе Большой Буялык Березовского района Одесской области сгорела школа.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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