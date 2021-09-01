В Одесском оперном театре 4 сентября «Питер Пэн»

Балетная студия С. Антиповой в Одесском театре оперы и балета покажет постановку балета-пантомимы «Питер Пэн».

Музыка Джоаккино Россини, Эдварда Грига, Лео Дулеба, Андре Мессажера, Иоганна Штрауса.

Балет-пантомима в двух действиях.

Либретто заслуженного артиста Чувашской Республики Владимира Трощенко по мотивам сказки Джеймса Барри «Питер Пэн, или Мальчик, который не хотел становиться взрослым». Он же и хореограф-постановщик.

Продолжительность спектакля с антрактом 1.40.

Художественный руководитель постановки — заслуженная артистка Украины Светлана Антипова

В спектакле принимают участие воспитанники балетной студии заслуженной артистки Украины Светланы Антиповой и артисты балета Одесского Национального академического театра оперы и балета

Цена билетов от 35 до 220 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 4 сентября, суббота, 12:00.

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