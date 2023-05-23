В Одессе открылась фотовыставка, посвящённая маякам Украины

До 2 июня в артпространстве “Диалоги” на Соборной площади, 2, открыта выставка украинского фотографа Алекса Заклецкого, посвящённого маякам Украины.

Автор поставил себе цель – сфотографировать все 42 маяка, начиная от маяка Шаганы и до самого Мариуполя. Но до Одессы доехали только 12 фотографий – остальные фото сейчас экспонируются в других галереях.

Разные истории разные пейзажи, разные люди. Сейчас маяки погашены, судьба некоторых из них неизвестна, другие находятся под постоянными обстрелами, но Александр верит в путешествующие сквозь время наши Маяки, они ещё зажгут свои огни, они уже светят в каждом из нас своими лучами надежды.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod