21 и 22 сентября в Одессе пройдёт фестиваль «Odessa Drift Battle Festival».

В фестивале примут участие спортсмены со всей Украины. Гостей ожидают выступления ди-джеев, шоу-программа, конкурсы и вкусная кухня.

21 сентября — тренировочный день, квалификация:

09:00-11:00 — регистрация участников, техконтроль автомобилей участников, медосмотр пилотов;

11:00-11:30 — брифинг пилотов;

11:30-13:30 — тренировочные заезды;

13:30-14:00 — тест-драйвы от компании Авто Трейдинг;

14:00-15:00 — дрифт такси;

15:00-16:30 — тренировочные заезды;

16:30-18:30 — квалификация;

19:00 — брифинг, результаты квалификации.

22 сентября – Всеукраинские соревнования Odessa Drift Battle Festival:

10:00-10:30 — техконтроль автомобилей участников, медосмотр пилотов;

11:00-11:30 — брифинг для пилотов;

11:30-12:00 — тест-драйвы от компании Авто Трейдинг;

12:00-14:30 — парные заезды;

14:30-15:00 — официальное открытие Всеукраинского фестиваля по дрифту «Odessa Drift Battle Festival», парад участников;

15:00-18:30 — соревнования между пилотами;

19:00 — награждение победителей.

Адрес: 6-й км Овидиопольской дороги (за 7-м км у круга налево).

Вход 200 гривен.