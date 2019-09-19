В Одессе открылся крупный транспортный форум

18 сентября в большом холле морского вокзала Одесского порта торжественно открылся крупный транспортный форум, под вымпелом которого объединились экспозиции четырех специализированных выставок.

Как сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта, это будут выставки по судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2019»; по транспорту и логистике «Транс-Украина 2019»; специализированная выставка «Трансрейл-Украина 2019» и спецвыставка «Коммерческий и муниципальный транспорт 2019».

Стендовая экспозиция этих мероприятий сформирована компаниями морской отрасли, деятельность которых связана с морскими и речными перевозками, поставщиками навигационного и судового оборудования, тренажёрными центрами, портами и терминалами, судостроительными и судоремонтными заводами, а также профильными высшими и профессионально-техническими учебными заведениями.

В частности, предприятия портового комплекса представлены объединённым отраслевым стендом ГП «Администрация морских портов Украины» и стендом Мариупольского порта.

Нынешний TRANS EXSPO порадовал приятным сюрпризом — впервые мероприятия традиционного выставочного форума будут проходить в два этапа: 18-20 сентября — на Одесском морском вокзале, 20-21 сентября — на территории судостроительного завода «Нибулон» в Николаеве.

Фото: АМПУ