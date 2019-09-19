С 1 октября 2020 года в Украине откроют рынок земли

Рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.

Об этом заявил в четверг Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями «Земля как фактор развития украинского села», сообщает Укринформ.

«Сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года», — сказал Гончарук, отметив, что рынок земли будет открываться постепенно, поскольку так советуют специалисты.

«Мы открываем рынок земли не сразу. Мы думали сделать это с 1 июля следующего года. Однако потом проконсультировалась и решили, что делать это летом не очень хорошая идея», — пояснил глава правительства.

Премьер-министр заверил, что украинские арендаторы будут иметь первоочередное право купить землю.

«Конечно, мы будем гарантировать права тех, кто сейчас арендует земельный участок, купить в первую очередь. Это совершенно необходимо. Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, потеряли возможность обрабатывать её в дальнейшем», — сказал Гончарук.

По его словам, этот рынок должен быть удобным не для спекулянтов, а для тех, кто реально работает на земле.

Премьер-министр отметил, что на прозрачных торгах можно будет приобрести как государственную, так и коммунальную землю, но главное условие — земля должна принадлежать украинским гражданам и украинским компаниям.

В то же время он отметил, что сейчас на украинской земле работают иностранные компании. «И я сейчас не вижу оснований выгонять иностранного инвестора», — добавил глава правительства.

Выступивший на этой же конференции Президент Украины Владимир Зеленский заверил: