НБУ выпустит 5 миллионов банкнот номиналом 1000 гривен

Национальный банк планирует осуществить первый выпуск банкноты номиналом 1000 гривен в объёме 5 млн штук, а в дальнейшем печатать эти банкноты в зависимости от заказов банков и потребностей экономики.

Об этом на брифинге относительно выведения мелких монет сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, сообщает сайт банка.



«Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн — ред.) осуществить в объёме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики», — сказал Зайвенко.

Он также отметил, что на сегодня в обращении находится 140 млн штук монет номиналом 1 гривня, а номиналом 2 гривни — почти 124 млн штук. В 2018 году Нацбанком было изготовлено 140 млн монет номиналом 1 гривня и 145 млн штук монет номиналом 2 гривни.

Как сообщала Одесса News, банкнота номиналом в 1000 гривен вводится в обращение с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне изображён портрет Владимира Вернадского, а на обратной стороне — изображение Президиума Национальной академии наук.