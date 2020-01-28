В Нацбанке рассказали, какие купюры подделывают чаще всего

Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года, количество которых составляло около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Как свидетельствует мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, по итогам 2019 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году – 2,5 шт., 2017 – 3,6 шт.). В целом система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира. Более того, банкноты нового поколения гривни (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввёл в обращение в 2015 – 2019 годах) имеют усиленную систему защиты, включающую как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты. Как следствие, чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составляло около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно», — говорится в сообщении.



В то же время по итогам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот номиналом: 200 гривен – на 17%, 100 гривен – на 29%, а 50 гривен и 20 гривен – на 31%.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли. Выявленные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы учреждений торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и тому подобное. При этом подделки гарантированно определялись во время приёма и обработки наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали: доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (23%), российские рубли и английские фунты стерлингов (2%). Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов: 100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США), 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).

Как сообщала Одесса News, с 25 октября 2019 года НБУ ввёл в обращение банкноту номиналом в 1000 гривен. На лицевой стороне изображён портрет Владимира Вернадского, а на обратной стороне — изображение Президиума Национальной академии наук.