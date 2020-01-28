Главный одесский пожарник отправлен под домашний арест

27 января в Заводском районном суде Николаева избрали меру пресечения экс-начальнику ГУ ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку.

Как сообщает николаевское издание Новости N, до 14 марта он пробудет под ночным домашним арестом.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для подозреваемого круглосуточный домашний арест.

Судья Инна Притуляк отметила, что Федорчук также должен сдать свой загранпаспорт, по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд, не выезжать без разрешения из Одессы, а также избегать в этот период встреч со свидетелями.

Как сообщала Одесса News, после пожара в одесском колледже на улице Троицкой начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка временно отстранили от работы в связи с четырьмя резонансными пожарами в Одессе за последние два с половиной года. Позже начальника ГСЧС уволили со службы гражданской защиты и отправили в запас Вооружённых сил. Его место занял его заместитель Вадим Шулюк. 14 января 2020 года Федорчаку объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия — ч. 2 ст. 367 УК Украины.

По данным следствия, Федорчак ненадлежащим образом выполнял свои обязанности, в результате чего в 2017-2019 годах в Одессе произошло четыре трагедии: в детском лагере «Виктория», в областной психбольнице, в гостинице «Токио стар» и в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Фото: Новости N