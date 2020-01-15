За всё ответит: главного одесского спасателя обвиняют в 4-х масштабных пожарах

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили

ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГУ ГСЧС в Одесской области бывшему начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Как информирует пресс-служба ведомства, такое отношение к своим обязанностям привело к четырём масштабным в Одессе пожарам — на территории коммунального внешкольного учебного учреждения «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория», на территории коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной центр психического здоровья», в помещении гостиницы «Токио стар» и в помещении ГВУЗ «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса».

“Следствие установило, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории г. Одесса произошло четыре масштабных пожара”, — отметили в бюро.

В результате этих пожаров погибли 32 человека, нанесён материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс. 589 гривен.

Отмечается, что уголовное производство осуществляет прокуратура Одесской области.

Кстати. В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Как сообщала Одесса News, Премьер-Министр Украины Алексей Гончарук во время посещения места пожаоа Одесского колледжа в сентябре 2019 года дал поручение председателю ГСЧС немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка. «Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области — недопустима!», — сказал Гончарук.