Огонь, пылавший в квартире 5-этажки на Франко в Одессе, чуть не сожрал двух стариков

15 июля в 18 часов 40 минут спасатели отправились на пожар в квартире по улице Ивана Франко, что в Киевском районе города Одессы.

20 минут понадобилось 15 пожарным Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, чтобы потушить разгоревшееся пламя, пишут спасатели.

«В 19 часов на первом этаже 5-ти этажного дома спасатели ликвидировали возгорание домашнего имущества на площади 2 м.кв.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения огня пожарные, работая в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения, спасли двух пожилых хозяев горевшей квартиры.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, — резюмируют спасатели.

Как сообщала Одесса News, спасатели Одесской области 12 июля ликвидировали пожары в сельском магазине и на сельскохозяйственных полях Березовского района.

Фото: Одесса News

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