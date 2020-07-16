В Одесском аэропорту задержали совладельца сгоревшего отеля «Токио Стар»

В международном аэропорту «Одесса» задержали совладельца гостиницы «Токио Стар» Сергея Дурача, который находился в розыске после ночного пожара в отеле 17 августа 2019 года, где погибли 9 человек.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Дурач пытался пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт «Одесса».

«Бывший директор заведения является одним из фигурантов уголовного производства, начатого полицейскими по факту этого трагического события. Его объявили в розыск по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемый задержан. Меру пресечения для Дурача, который отбыл в США за несколько дней до пожара и находился там в течение года, предстоит избрать Киевскому райсуду Одессы, который рассматривает уголовное производство по факту пожара и гибели в огне постояльцев отеля.

Как сообщала Одесса News, во время ночного пожара в гостинице «Токио Стар» в ночь на 17 августа 2019 года погибли девять его жильцов, ещё десять получили ожоги и были госпитализированы.

Совладельцам отеля Вадиму Чёрному и Сергею Дурачу органы следствия объявили подозрение в нарушении правил пожарной безопасности, которое повлекло тяжёлые последствия. Среди подследственных также старший администратор гостиницы Ирина Паровик, которую выпустили 11 октября из СИЗО под домашний арест, главный инженер и администратор отеля.

Киевский райсуд Одессы избрал Чёрному меру пресечения в виде содержания под стражей, впоследствии удовлетворил ходатайство его адвокатов и изменил меру пресечения на домашний арест. А 24 июня 2020 года суд рассмотрел новые ходатайства прокуратуры и адвокатов Чёрного и отказался продлить ему меру пресечения в виде домашнего ареста, отменив её, и выпустил на свободу.

Чёрный считает, что такое решение суда обусловлено выявлением экспертизой следов поджога, к чему он отношения не имеет