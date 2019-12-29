Пожар в одесском колледже: из больниц выписали всех пострадавших

Из медицинских учреждений Одессы выписали всех пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

«По состоянию на вечер 27 декабря в больницах Одессы не осталось ни одного из пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Трёх пациентов, находящихся в стационаре, выписали домой», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщала Одесса News, 20 декабря продолжали получать лечение шесть пострадавших в результате пожара. Трое из них находились в стационарах. Департамент здравоохранения горсовета взял под свой контроль их лечение.

Всего от огня пострадали 30 человек. 12 декабря из-под завалов сгоревшего здания достали останки последних погибших, которые считались пропавшими.

Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Она назвала основной версией трагедии возгорание бытового электрооборудования. Семьям погибших и пострадавшим на пожаре предоставлена материальная помощь.

9 декабря директору колледжа выдвинуто подозрение в должностной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлёкших тяжёлые последствия. Сейчас она находится под домашним арестом.