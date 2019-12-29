Сколько стоит операция по пересадке почки

Правительство утвердило стоимость операций по трансплантации органов.

Соответствующее постановление Кабинета министров от 18 декабря обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) определена на уровне 323 798 гривен, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки — 721 230 гривен.

Трансплантация сердца/комплекса «сердце-лёгкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-лёгкие» будет стоить 535 280 гривен, пересадка печени/части печени — реципиент — 855 039 гривен.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом будет стоить 1 360 141,36 гривен, аутологическая трансплантация — 1 308 393,3 гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, регулирующих вопросы трансплантации анатомических материалов человеку», о чём сообщила пресс-служба Главы государства.

Закон нацелен на обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласования национального законодательства с международными актами в этой сфере.

Документ также определяет, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2021 года, положения этого закона относительно использования указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года в Ковеле впервые за последние 15 лет в Украине проведена пересадка сердца.