Одесские теннисистки готовятся к ответственным соревнованиям

Три теннисистки родом из Одессы — Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова — готовятся к ответственным международным соревнованиям, которые пройдут в январе 2020 года.

Так, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина продолжает подготовку к первому в сезоне-2020 теннисному турниру WTA серии Premier, который стартует 6 января в Брисбене (Австралия).

Как сообщает ХSPORT, теннисистка уже прибыла в Брисбен и поделилась в сети видео своей первой тренировки, в которой принял участие и её бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис.

Он, кстати, также выступит в Брисбене на командном чемпионате ATP Cup.

Также первая “ракетка” Украины вошла в состав участниц основной сетки австралийского «мейджора», первого в новом сезоне турнира Grand Slam — Australian Open.

В основной сетке точно сыграет ещё одна одесситка – 22-я ракетка мира Даяна Ястремская.

Четвёртая «ракетка» Украины Екатерина Козлова возглавила заявочный список квалификации на турнире Женской теннисной ассоциации в Окленде (Новая Зеландия), который пройдёт 6-12 января. Призовой фонд этого турнира — 251 тысяча 750 долларов.

На второй игровой неделе нового теннисного сезона (11-18 января) пройдёт турнир WTA International в Хобарте (Австралия), в квалификацию которого также заявилась и Екатерина Козлова.

Как сообщала Одесса News, три одесситки — Элина Свитолина (№6), Даяна Ястремская (№22) и Екатерина Козлова (№92) попали в состав участниц основной сетки австралийского «мейджора», первого в новом сезоне турнира Grand Slam — Australian Open.

