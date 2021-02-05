Первая ракетка Украины проиграла в турнире серии WTA500 Gippsland Trophy

Первая ракетка Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина завершила выступление в турнире серии WTA500 Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия) с призовым фондом 565 тыс 530 долл.

Об этом сообщает XSPORT.

В четвертьфинальном матче Свитолина уступила бельгийке Элизе Мертенс (7) 3:6, 7:5, 6:10.

«Во втором сете украинка сумела перевернуть игру в иное русло. Свитолина выиграла 5 геймов подряд, изменив 2:5 на табло на 7:5 в свою пользу. Элина сделала 2 эйса в матче и 5 раз допустила двойную ошибку, Элизе подала навылет 3 раза и допустила двойную ошибку 4 раза. Обе теннисистки смогли забрать по три гейма на чужой подаче», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соперницы встречались ранее четырежды. 3 раза побеждала Элина и лишь однажды Мертенс праздновала победу, выиграв в четвертьфинале Australian Open 2018.

Сообщается также, что одесситка узнала имя своей соперницы в первом раунде Australian Open, который начнётся 8 февраля. Элина Свитолина получила пятый номер посева и в первом круге сыграет против Мари Боузковой из Чехии.

Украинка дважды встречалась с чешкой: в 2019 году проиграла во втором раунде турнира серии WTA в Гуанчжоу, а в прошлом сезоне победила в финале турнира WTA в Монтеррее.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина заявила, что власти Австралии официально запретили ей встречаться во время карантина с её любимым человеком — теннисистом Гаэлем Монфисом, хотя они живут в одном отеле.

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