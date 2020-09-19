Мэр Одессы открыл олимпийский урок в лицее «Фонтанский»

18 сентября в рамках Всеукраинской олимпийской недели на спорткомплексе лицея «Фонтанский» состоялся спортивный праздник, который посетил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщает официальный сайт города, с марта 2020 года и до конца минувшего учебного года лицеисты обучались дистанционно, а за время их отсутствия в учебном учреждении полностью завершились работы по благоустройству территории, созданы современные условия для занятий спортом, появились площадка для отдыха и проведения занятий на открытом воздухе, а вокруг школы — ограждение.

«Праздник начался с парада победителей всеукраинских и международных соревнований по разным видам спорта.

В ходе спортивного праздника прошли соревнования среди школьных команд по футболу, баскетболу и волейболу, а также эстафета «Весёлые старты», — говорится в сообщении.

Победители соревнований получили памятные медали и призы.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение об организации общественных слушаний относительно возвращения некоторым декоммунизированным улицам Одессы предыдущих названий, в частности, маршала Жукова.