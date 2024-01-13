Футболисты «Черноморца» на тренировочных сборах в Турции победили румынскую команду

Первый матч на турецком тренировочном сборе «Черноморец» проводил против румынской футбольной команды команды «Петролул».

Об этом 12 января сообщил официальный сайт ФК «Черноморец».

«Моряки выглядели вполне солидно на фоне такого соперника, хотя футболисты из города Плоешти и создали ряд опасных моментов у ворот Варакуты и Билыка.

Отмечается, что в нашей команде в первом тайме самым заметным в нападении был Авагимян, который и стал автором гола на 41-й минуте матча, когда, получив мяч от Путри, Авагимян метров с 12 хладнокровно «пробил» защитника, поразив пустой угол ворот – 1:0.

Во второй тайм Роман Григорчук полностью ввёл новый состав, в частности, игроков из юношеского состава «моряков». Было несколько шансов увеличить счёт, однако он так и не изменился: первая победа на сборах – 1:0.

Одесса News информировала, что среди соперников одесситов на тренировочных сборах будут также команды из Северной Македонии, Республики Косово, Южно-Африканской республики, Австрии, Венгрии, Армении, Узбекистана.

Фото: ФК «Черноморец»

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