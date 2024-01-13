В одесские порты прибывает всё большее количество вагонов с зерновыми грузами

За неделю количество вагонов с зерновыми грузами, следующими в порты Одесской области, выросло на 365 единиц.

Об этом шла речь в ходе онлайн-совещания представителей АО «Укрзализныця» с участниками аграрного рынка, сообщает Rail.insider.

Отмечается, что в порты Одесской области направляются 7763 вагона с зерном — это на 365 единиц больше, чем неделю назад. Среднесуточный показатель выгрузки в портах Одесской области составляет 1155 вагонов в сутки, что на 102 единицы больше недели назад.

В Измаил следует 679 вагонов с зерном. На прошлой неделе в этом направлении ехало 642 вагона.

Кроме того, за последнюю неделю вырос объём передачи зерновых грузов через западные пограничные переходы. В частности, через украинско-польскую границу передаётся 85,6 вагона с зерном в сутки. За неделю показатель вырос на 10,2 единицы.

В Словакию ежесуточно двигаются 59,3 вагона — это на 5,6 единицы больше, чем неделю назад.

Объём передачи зерновых в Венгрию вырос на 4,6 вагона в сутки.

В то же время, сократилось количество вагонов с зерном, которые передаются через пограничные переходы в Румынию. В настоящее время показатель составляет 99,7 единицы в сутки. Это на 14 вагонов меньше недели назад.

Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и жмыхов составляет 385 вагонов в сутки. За неделю показатель вырос на 15 вагонов.

Одесса News информировала, что несмотря на ракетные и дроновые атаки врага, украинский временный морской коридор для гражданских судов продолжает работать. 7 января из портов Большой Одессы вышло десять судов, ещё пять встало к причалам под загрузку.

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