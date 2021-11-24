Экспресс-поезд Одесса-Черноморск будет запущен в 2022 году

По аналогии с запущенным днями электропоездом из Одессы в Измаил власти собираются восстановить прерванное с 1999 года железнодорожное сообщение областного центра с Черноморском.

Об этом сообщил председатель Одесской районной госадминистрации Юрий Крук на своей странице в Facebook.

По его словам, заработать новый поезд должен уже в следующем году.

«Не скрою, что был инициатором этого… Следующий год — 90-летие со дня образования Одесской области. Поэтому мы планируем в следующем году этот проект сдать, в первом квартале. Сейчас мы согласовываем все бюрократические процессы, связанные с техническими процедурами — постройкой платформы и возобновлением работы железнодорожных касс. И как только мы это сделаем, «Укрзализныця» предоставит поезд на участок Одесса—Черноморск, мы получили подтверждение», — рассказал чиновник.

«Только в этом году мы заложили в областную программу социально-экономического развития возобновление сообщения между Черноморском и Одессой… Потребность не просто есть, а она вопиющая, это один из основных вопросов, который, собственно, задавали жители города Черноморска», — уточняет глава района.

Как сообщала Одесса News, первый рейс Дунайского экспресса из Измаила в Одессе встретили 20 ноября.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat