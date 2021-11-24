Британия в ожидании подписания Украиной контракта по развитию ВМС Украины

До конца 2024 года Украина должна заключить с Великобританией все контракты, необходимые для реализации проекта по развитию украинских Военно-морских сил.

Об этом говорится в тексте рамочного соглашения о предоставлении украинской стороне кредитов от Великобритании в размере 1,7 млрд фунтов (около $2,3 млрд), сообщает УНН.

Отмечается, что документ и меморандум к нему были опубликованы британским правительством.

“Кредиты должны быть использованы для финансирования контрактов, заключаемых с британскими поставщиками, которые предусматривают приобретение британских товаров и услуг, на которые должно приходиться не менее 50% от суммы соответствующих контрактов. Каждый из контрактов должен быть распределён не позднее 31 декабря 2024 года”, — говорится в тексте рамочного соглашения, на основе которого стороны должны заключить полноценное кредитное соглашение.

Кстати. Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) планирует предоставить украинской стороне кредиты на сумму до 750 млн фунтов, ещё до 950 млн фунтов может быть получено за счёт банковских займов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает реализации безопасности проектов с Британией по развитию флота.

12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединённого Королевства двух тральщиков и создания в Украине двух военно-морских баз.

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