Порт Рени возобновил работу с грузами непризнанного государства

В Ренийском морском порту возобновилась перевалка катанки в бухтах производства Молдавского металлургического завода, находящегося в Рыбнице под контролем непризнанного государства Приднестровская Молдавская республика.

Об этом сообщает USM со ссылкой на пресс-службу Ренийского порта.

Отмечается, что перевалка 1,135 тыс. тонн катанки осуществляется на речное судно Latorica (флаг — Словения) на причале №4. Груз доставляли в порт на 19 вагонах. Погрузку по варианту вагон-судно осуществляет портовый оператор «Рени-Лес».

«Продукция отправится в порт Прахово в Сербии», — говорится в сообщении.

Портовый оператор ЧП «РениЛес» является субъектом СЭЗ «Рени». С 2004 года компания специализируется на переработке минеральных удобрений, нефтехимии и генеральных грузов. В операционной деятельности ЧП «РениЛес» находятся крытые склады для хранения навалочных грузов — до 5 тыс. тонн, генеральных грузов — до 10 тыс. тонн, а также открытые складские площадки для хранения до 20 тыс. тонн грузов.

Кстати. Молдавский металлургический завод (ММЗ) до 2015 года входил в группу «Металлоинвест» холдинга USM, которым владеет российский бизнесмен Алишер Усманов. Ещё ранее завод совместно контролировали компании Усманова и украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Предприятие не является меткомбинатом полного цикла, а специализируется на переработке металлолома, который в том числе поставлялся из Украины.

В мае 2018 года ММЗ попал под экономические санкции со стороны Украины, которые СНБО ввёл сроком на три года. Тогда отмечалось, что завод экономил электроэнергию благодаря поддержке России: энергия обходилась меткомбинату гораздо дешевле, чем аналогичным предприятиям из Украины.

При этом в ПМР экспортировался металлолом, который также считается стратегическим сырьём и для украинских металлургов. Как отмечали в объединении «Укрметаллургпром», Россия дотирует приднестровские предприятия по энергоносителям, в результате чего ММЗ имеет возможность завышать цены на лом. Соответственно, выигрывает конкуренцию с украинскими металлургическими предприятиями.

Как сообщала Одесса News, 10 ноября Кабинет министров назначил новым директором ГП «Ренийский морской торговый порт» Максима Игнатенко, который с января 2021 года исполнял обязанности директора этого предприятия.

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