Из портов Большой Одессы морским коридором вышли более 700 судов с грузами

За шесть месяцев работы временного морского коридора Украина отгрузила на экспорт более 22 млн. тонн грузов.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Более 22 миллионов тонн грузов разной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора Чёрным морем, который в мире называют «Украинский коридор». С августа им воспользовалось более 700 судов», — говорится в сообщении.

По убеждению Кубракова, модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры – сети автомобильных дорог и железной дороги – при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить эти объёмы по меньшей мере на четверть.

Также вице-премьер сообщил, что перевалка идёт в трёх портах Большой Одессы — «Черноморск», «Одесса» и «Южный» и что предыдущей ночью эти порты в очередной раз были атакованы российскими дронами. В результате атаки была повреждена инфраструктура для перевалки и уничтожено зерно.

Всего с 18 июля 2023 года (последний день работы «зернового коридора») в результате атак РФ на морские порты Украины повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры, пострадали более 26 гражданских лиц.

Как сообщала Одесса News, Украина отправила морским коридором балкер с гуманитарной пшеницей для Нигерии – первое судно в 2024 году, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine.

Фото: Александр Кубраков/Facebook

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