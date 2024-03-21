В Верховной Раде хотят переименовать ряд населённых пунктов, в т.ч. Южный

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сёл в разных областях Украины, в том числе Одесской.
Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский в Facebook 20 марта.
По его словам, всего будут переименованы пять городов и 104 села/посёлка. В частности, планируются следующие переименования:
- Червоноград – Шептицкий;
- Южный – Порт-Аненталь;
- Павлоград – Матвеев;
- Синельниково – Роднополье;
- Бровары – Бровари.
Лозинский объяснил, что этим городам возвращают их исторические названия.
За это решение ещё должны будут проголосовать народные депутаты Украины.
Для справки. Аненталь — это немецкое название нынешнего посёлка Новые Биляры, которое входит в состав Южненской территориальной громады.
По информации в Telegram одесского нардепа Алексея Гончаренко, «Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка (Одесская область) в Шампань. Теперь вино из Надеждовки станет шампанским!».
Также, возможно, будут переименованы сёла Новохолмское и Холмское Арцизского горсовета в сёла Алияга и Селиогло соответственно, сёла Захарьевского поссовета Раздельнянского района Первомайское, Первое Мая и Россияновка в сёла Болгарка, Счастливое и Козацкое соответственно.
Одесса News информировала, что на сессии Южненского горсовета в декабре 2923 года депутаты не пришли к единому мнению относительно нового названия. Больше народных избранников (6 депутатов, в том числе городской голова Владимир Новацкий) проголосовали за вариант Южное. Трое поддержали название Аненталь/Порт-Анеталь, и только один – Орияну. Остальные депутаты в голосовании не участвовали, они решили дождаться официального ответа на свой запрос в Нацкомиссию по стандартам государственного языка. В ноябре Южненский горсовет обратился в комиссию с просьбой исключить город Южный из перечня на переименование.
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