Из-за аварии на высоковольтной подстанции часть Одессы осталась без света и воды

21 марта в 07:27 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. На время без света остались абоненты Хаджибейского района (микрорайон Черёмушки).

Об этом сообщила на своём официальном сайте ДТЭК «Одесские электросети».

«Наши специалисты уже трудятся на месте аварии. Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и клиентов. Ремонтные работы продолжаются. Ориентировочное время восстановления света – в течение трёх часов», — проинформировали одесские энергетики, извиняясь «за временные неудобства».

В пресс-службе «Инфоксводоканала» заявили, что без воды остались также потребители Киевского района, а в Приморском возможно снижение давления.

«К сожалению, из-за значительной мощности насосной станции использование источников автономного энергопитания невозможно. После устранения аварии специалистами «ДТЭК Одесские электросети» и обеспечения электроснабжения будет возобновлена подача воды», — подчеркнули в «Инфоксводоканале».

В 8.40 энергетики сообщили, что «все клиенты со светом».

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