9 ноября часть Одессы останется без света

Дома многих одесситов 9 ноября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: Абрикосовая: 4-105а, Дачная: 4/2, Дубовая Роща: 2-57, Лигинская (Макаренко): 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева): 28-40в, Рыбацкая, 20, Равенства: 84-195, Айвазовского ( Тимирязева): 34, дор. Фонтанская: 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства: 86,90, 197, пер. Абрикосовый: 1-43, пер. Равенства: 92, пер. Янтарный: 6-8/корп.3. Работы до 18:00.

Северные РЭС: 1-я Пересыпская: 1, Авангардная: 1-31, Бадаева: 9-90а, Высокая: 1-20, Г. Гудовича: 1-3916, Дорожная: 1-22, Лиственная: 1-13, Летняя: 1-41, Металлистов: 1-15, Мирная: 1-29, Неждановой: 1-129, Шполянская (Никитина): 74-105, Обрывистая: 1-22, Озёрная: 26-66, Осенняя: 1-12, Павлодарского: 1-76, Проф. Коровицкого: 1-151, Светлая: 1-14, С. Ядова: 58, Украинская: 1-20, Хавкина: 2-74, пер. 1-й Пересыпский: 1-19, пер. Марии Станишевской (пер. Бадаева): 1а-21, пер. Ковыльный: 1-17, пер. Крыжановский: 1-28, пер. Неждановой: 1-8, пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский): 1-15, пер. Сумской: 2-28, пер. Шахтинский: 1-19, пер. Шебелинский: 1-16, спуск 2-й Пересыпский: 1-23. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Бажана: 1-20, Богуна: 6а, 12/2, 21, Бреуса: 16, 18, Композитора Вербицкого (Вронского): 1-63а, Композитора Лятошинского (Перепечко): 15-37а, Малишевского (Гастело): 9 -55, Гранатная: 1-25, ул. Й. Прибика (Минская): 7-49, Цветочная: 1-21, Апрельская: 1-33/1, Клименко: 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко): 1а-99, Граничная: 3а-74в, Косяченко О.: 1 -54/2, Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54, Вадатурского (Малиновского): 79-152, Н.В. Лысенко (Корнюшина): 1а-27а, Родоканаки (Новикова): 13, Платановая: 1-26, Радостная: 114, 116, С. Рихтера: 8-109, Сельская: 7-44, Анны Михайленко (Спартаковская): 6-63, Текстильщиков: 1-14а, Т. Тэсс: 1-60а, Тенистая: 9/корп.12, Туристская: 1-19, Ференца Листа (Елина): 1-65, дор. Овидиопольская: 3/1, пер. 1-й Сиреневый: 1-6, пер. 2-й Сиреневый: 1-19, пер. Сиреневый: 2/корп.2, пер. Гранатный: 2-8/корп.1, пер. Цветочный: 10, пер. Ковровый: 5,7,9, пер. Граничный: 1-35, пер. Короткий: 2-4, Ольги Благовидовой (Кострова): 7-37а, пер. Малиновский: 7, пер. Мостовой: 1-4 пер. Парашютный: 1,1б, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский): 25, пер. Туристский: 2-12б, проезд Сиреневый: 1-6. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа, а 15 октября он провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений cвета.

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