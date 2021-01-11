Кому в Одессе отключат свет 12 января

12 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-я линия Вильямса 43: 19, 25, 39а, 51а, 72а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|1-й Водопроводный переулок: 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|2-я линия Демченко Марии: 61
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|2-й Водопроводный пер.: 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Академика Вильямса: 33, 35, 35А, 35Б, 39, 39/1, 39А, 39Б, 39В, 41, 41Б, 41В, 41Г, 41Ж, 43, 43/2, 45, 45в, 49, 51, 55, 57, 59/ 3, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59а, 59б, 59в/2, 59в1, 59г, 59д, 59к, 61, 65, 67, 69, 71, 71А, 71-б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Академика Королёва: 63, 65, 69, 69/1, 69/2, 71, 71/1, 75, 75/1, 75/2, 79, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 85/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Амбулаторный: 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Амундсена: 1А, 2, 2/1, 2/2, 4, 8, 8/1, 8а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Сиреневая: 23, 39-Б, 56
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Белякова: 2, 2А, 4, 21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Вавилова: 1а, 1Б/1, 1Б4/1, 1Б-4/1, 1Б-4/2, 1, 2, 2а, 2в, 2г, 2д, 3, 4а, 4б, 4, 6, 8, 10, 10а, 12А, 12б, 12в, 12-В, 34, 36, 36/1, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 40а, 40б, 40в, 40д, 42, 42а, 44, 44А, 44б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Ванный пер.-приморский: 1, 3, 3/12, 3А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Весенняя: 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Вороного Мыколы: 4а, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Вороного Мыколы 1/Строганова: 11А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Узкий: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Вильямса: 39г, 41Д, 41-з, 43Д, 43-Е, 43-Ж, 43-З, 43-К
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Дача Ковалевского 142, 9 Линия: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/14, 2/3, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Эстафетная: 2, 4, 4а, 4б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Эстонская: 19, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Желябова: 7а, 9, 11, 11а, 11б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Золотой берег: 1-А, 1, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5-А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/10, 30/11, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Звёздная: 5, 7А, 7Б, 8, 58
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Канатная улица: 91, 92, 94, 96
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Коблевская улица: 46
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Леваневского — киев: 3/2, 5, 7, 7-9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Леваневского — прим: 7А, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Леваневского пер.-Прим.р-н: 2, 2а, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Леваневского пер.Киевский: 1, 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Литовская: 20, 20А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Льва Толстого улица: 4, 6, 7, 10, 12, 14, 14Г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Люстдорфская дорога (киев): 242б, 242в, 244, 244а, 246а, 252, 254, 256, 256а, 258, 258а, 260, 262
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Мыколы Воронова: 1А, 1, 2, 2-А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 7, 9, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Лунная: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Мичурина: 2а, 2б, 2в, 2г, 2з, 2, 4а, 4, 6, 8, 23, 24, 41, 42, 81, 82
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Мичурина пер.: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Новосельского ул.: 73, 75, 79, 81
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Нежинская ул.: 57, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Пироговская ул.: 21
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Радужная: 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а/2, 28а/3, 28а1, 29, 29а, 30, 30А, 30-А, 30-Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 39А, 41, 41/г, 41А, 41А2, 41Б, 41В, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Рыбальская: 1, 3, 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Семёна Яхненко (бывшая Бабушкина): 1., 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/3/г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Спиридоновская ул.: 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Строганова: 7, 10, 11, 11В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Танфильева: 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Ударников: 7, 9, 11а, 11б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Фонтанская дорога -прим: 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 89, 89/В, 89Г, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/5, 95/5-2, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95Д, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 103, 956
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Фонтанская дорога-киев: 114, 118, 165, 165/7, 173, 173/2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Фонтанская дорога-киев: 58/1, 62/2, 85А, 87-А, 95/4, 95/51, 95/53, 95/54, 95/5-5, 95/56, 101/1, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Чапаева (Н.Огренича): 3, 3. 3А, 3/А, 3а, 5, 5А, 5б, 7б, 8, 8а, 8в, 9в, 11, 12, 12а, 12Б, 13, 14, 14а, 15, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|Яблоневая: 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|пер. Белякова: 1, 2, 2/10, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|пер. Всеволода Змиенко (пер.Бабушкина): 1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.
|пер.Мичманский 2: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
12 янв.
|17:00
12 янв.