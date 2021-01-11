За три дня жёсткого карантина одесские полицейские обнаружили 261 нарушение

Специальные мобильные группы правоохранителей Одесской области проверяют соблюдение правил «карантина зимних каникул», которые ввели по всей территории Украины с 8 по 24 января.

Как сообщает Нацполиция Украины в Одесской области, полицейские ведут профилактическую разъяснительную работу с предпринимателями, работниками учреждений, перевозчиками и рядовыми гражданами. Нарушители карантинных требований привлекаются к административной ответственности.

В течение первых трёх суток, которые пришлись на рождественские выходные, полицейские составили 261 протокол по статье 44-3 КУоАП. Выявленные нарушения правил карантина людей касались работы торговых и развлекательных заведений и пребывания людей в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Правоохранители призывают граждан ответственно относиться ко всем противоэпидемическим требованиям, которые призваны прекратить распространение вируса COVID-19.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе и Измаиле.

Фото: Одесса News/Александр Александров