Reebok создал инновационные защитные маски

Спортивный бренд Reebok создал три прототипа масок, которые не только защищают от опасных частиц в атмосфере, но и уведомляют владельцев об уровне кислорода и других жизненно важных показателях.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на FastCompany.

“Во многих частях мира, особенно в Азии, люди часто носят маски для занятий спортом на улице. Коронавирус только увеличивает эту потребность”, — считает глава лаборатории инноваций Reebok в Европе Дон Альберт.

Всего бренд представил дизайн трёх масок для лица, которые можно носить во время тренировок, в том числе в воде.

“Сенсорная маска от компании имеет прозрачный экран вокруг рта. Исследование Reebok показало, что люди воспринимают спорт как социальную активность, им нравится выражать эмоции и видеть лица окружающих”, — сказал Альберт.

Также компания хочет оснастить эту маску датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, которые будут фиксироваться в приложении.

“Маска для ныряния состоит из прозрачного экрана на всё лицо, капюшона и респиратора, которые полностью покрывают голову”, — описывает разработку глава лаборатории.

По его словам, через приложение можно будет регулировать условия внутри этой маски — от температуры до уровня кислорода.

“Самая амбициозная наша маска — это маска-очиститель. Она состоит из респиратора с органическим веществом, например, водорослями или мхом, который очищает воздух, поглощая углекислый газ из атмосферы и выделяя кислород”, — заявил Альберт.



Заявляется, что маска-очиститель способна отфильтровать опасные частицы, включая вирусы.

Как сообщала Одесса News, в апреле выпускать защитные маски стала итальянская компания Automobili Lamborghini.