В Одессе проверяют дома на предмет их «обвалоспособности»

После серии обвалов старинных домов в центре Одессы проводится инвентаризация ветхих жилых зданий, рядом с которыми ведутся строительные работы.

Соответствующее поручение подписал и.о. заместителя городского головы — директор Департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сообщает официальный сайт города.

«Обвалы жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показали, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно проводятся работы по застройке. В связи с этим мы проводим инвентаризацию старых домов в центральной части Одессы», — отметил Жеман.



Таким образом, соответствующие службы начали мониторинг жилых домов старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть возведены новостройки.

Работники ЖКС проводят визуальный осмотр, выискивая возможные трещины в несущих конструкциях. Там, где их находят, устанавливаются «маяки», которые показывают наличие или отсутствие проблем на объекте.

Как сообщала Одесса News, 7 мая на Польском спуске, д.9 произошло обрушение правого крыла жилого дома.

18 мая в Одессе на ул. Торговой, 20 произошло обрушение части четырёхэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Было частично повреждено три квартиры, где проживали 17 человек.

21 мая обрушились фасад и крыша двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанской.

Мэр города Геннадий Труханов отдал распоряжение руководителям профильных городских служб и юридическому департаменту провести инвентаризацию зданий старого жилого фонда города и определить среди них те, которые находятся в явно аварийном состоянии; составить список тех квартир, которым угрожают обвалы, и начать отселять жителей. Решать вопрос жилья для этих людей предстоит за счёт изменения взаимоотношений с крупными компаниями-застройщиками, которым горсовет выделяет земельные участки под реализацию их проектов.