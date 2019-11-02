В Одессе начали реставрировать здание «Гамбринуса»

В Одессе приступили к реставрации дома Крамарёва, который находится на пересечении улиц Дерибасовской и Вице-Адмирала Жукова. В нём с 1982 года размещается паб «Гамбринус».

Как сообщает Пушкинская, городское управление капитального строительства заключило с ООО «Укрспецпроект», которое выиграло аукцион, договор на реставрацию здания, согласно которому в 2019 году компания за ремонт получит 300 тысяч гривен, а остальную сумму — 17 528 893 гривен — в 2020 году.

Согласно тендерной документации, фасад дома Крамарёва на Дерибасовской вручную очистят от штукатурки и старой краски, а взамен снова покрасят. Лепной декор и декоративные металлические решётки на втором этаже восстановят. Арку здания отреставрируют, появятся новые металлические карнизы и водосточные трубы, на кровле установят ограждение. Фасад украсят 153 светильника.

Кроме реставрации дома Крамарёва «Укрспецпроект» занимается ремонтом домов Руссова на улице Садовой, Либмана на Преображенской и Фальц-Фейна на Гоголя. В октябре 2018 года эта же компания закончила реставрацию дома Завадовского на Приморском бульваре, «но уже в марте фасад начал осыпаться», — подчёркивается в сообщении.

Кстати. Дом Крамарёва — памятник архитектуры местного значения. В 1835 году его построили по проекту архитектора Георгия Торичелли, здесь размещался отель «Франция». В 1894 здание перестроил Александр Бернардацци для размещения табачной лавки Эгиза.

Фото: Пушкинская